Известная украинская ведущая уменьшила грудь и показала фото до и после операции

Известная украинская ведущая и интервьюер Алина Доротюк призналась, что делала операцию по уменьшению груди, и объяснила почему.

Доротюк легла под нож пластического хирурга в 2013 году. Именно тогда интервьюер решилась уменьшить грудь. Более того, это было не только собственное желание Алины, но и медики советовали ей это сделать. Дело в том, что в интервьюера был 10 размер груди, а тело довольно худощавое. Это была большая нагрузка на спину, Доротюк было некомфортно. Наконец, после операции и продолжительной реабилитации ведущая почувствовала облегчение.

Алина Доротюк до операции по уменьшению груди / Фото: скриншот с видео

"Я в 2013 году, но это было по медицинским показаниям, делала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер груди, которая тянет вниз. И ты просыпаешься ночью от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно и ты не получаешь удовольствия от жизни. У тебя куча ограничений. Операция длилась пять часов и была очень длинная реабилитация", - рассказала интервьюер на своем YouTube-канале.

Алина Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

В этом году Алина Доротюк решилась на еще одну пластическую операцию. Ведущая сделала ринопластику. Самое главное для интервьюера было то, чтобы ее нос после хирургического вмешательства выглядел естественно. Как говорит Алина, результатом она удовлетворена.

Алина Доротюк до и после ринопластики / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно украинка с самыми большими в мире скулами рассказала о своих многочисленных пластических операциях. Анастасия Покрещук также ответила, как в будущем это повлияет на ее тело.

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