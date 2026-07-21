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- Гламур
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Известная украинская ведущая в 42 года дебютировала в необычном амплуа и нарвалась на неоднозначную реакцию
Елена Филонова стала певицей и выпустила свою первую песню. В Сети уже отреагировали на ее дебют в качестве исполнительницы.
Известная украинская ведущая и блогерша Елена Филонова дебютировала в необычном амплуа.
Оказывается, 42-летняя знаменитость сменяет профессию. Елена Филонова решила стать певицей, о чем она объявила на проекте «Наодинці з Гламуром». Более того, ведущая уже и успела выпустить свою дебютную песню, которая получила название Lady Kiss.
«Да, я начинаю сольную карьеру. У меня выходит моя первая крутая песня, называется Lady Kiss. Я теперь новая звездочка украинского шоу-бизнеса. Звезда номер один, которая покорит каждое сердечко», — говорит знаменитость Анне Севастьяновой.
В Сети уже отреагировали на певческий дебют Елены Филоновой. Пользователи довольно по-разному отнеслись к эксперименту ведущей. Одни с восхищением прокомментировали новую песню знаменитости и отмечали, что трек действительно звучит. Другие делились, что композиция не очень удачная.
Классно! Это невероятно!
Не в обиду, но что попало!
Очень красиво! Удачи вам!
Какой ужас!
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках
Напомним, недавно певица Анна Тринчер выпустила новую песню, которая получила название «Маргарита». Также исполнительница представила яркий клип, где с цитрусами на груди погрузила в атмосферу 2000-х.