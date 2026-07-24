Известная украинская ведущая впервые намекнула на причину развода с мужем после 13 лет брака

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Реклама

Известная украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская впервые намекнула на причину развода с мужем, режиссером Ярославом Ровинским, с которым 13 лет прожила в браке.

Пара сообщила о разрыве в конце мая. При этом они не объясняли причины. А это же Стася Ровинская поделилась с поклонниками откровенными признаниями в Instagram-stories. Ведущая честно говорит, что ей гораздо комфортнее самой. Мол, что и одинокой, что и в отношениях приходится делать все самой, оставаться без любви, заботы и тепла.

«Раньше я не очень понимала женщин, которые после развода или расставания говорили, что больше не хотят отношений и им классно самим. Девчат, привет, поняла. Если понимаешь, что все делаешь сама, с условным человек жизнь не становится спокойнее, безопаснее или легче. Не получаешь любви, заботы, тепла. Так зачем? Конечно, не все мужчины такие, наверное», — объяснила ведущая.

Реклама

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская намекнула, что в браке постоянно ожидала действий от мужа, постоянно просила и объясняла, какого отношения хочет к себе, но ответной реакции не получала. Сейчас ведущая не страдает от этого.

«Когда понимаешь, что все и даже больше можешь сама, без постоянного ожидания чего-то от кого-то, без постоянных просьб и объяснений, как к тебе относиться, разочарований… И еще делаешь, что хочешь и как хочешь», — добавила ведущая.

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Отметим, Стася и Ярослав Ровинские поженились в январе 2014 года, а в мае 2026-го сообщили о разрыве. У бывших супругов есть трое общих детей — сыновья Эван и Эней и дочь Эмма. В начале полномасштабной войны они уехали в США. Там Стася Ровинская вместе с детьми остается до сих пор.

Напомним, недавно певица Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко. Пара прожила в браке 11 лет.

Реклама

Новости партнеров