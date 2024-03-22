Известная украинская ведущая впервые рассказала о смерти свекрови и как из оккупации родителей вывозила

Украинская телеведущая Татьяна Высоцкая впервые рассказала о своих родственниках, которые в начале полномасштабного вторжения оказались в оккупации.

Как признается Татьяна, своих родителей с оккупированной части Херсона ей удалось вывезти на второй месяц после начала войны, а вот с родителями мужа были определенные сложности. Поскольку 80-летняя свекровь Высоцкой имела перелом бедра, она была маломобильной, поэтому пришлось приложить немалые усилия, чтобы ее спасти. Так, свекры на девятый месяц, уже после деоккупации, были перевезены в Киев.

"Мои родители уехали из оккупации в апреле. Когда Херсон был в оккупации. Он с первых дней был буквально оккупирован. А мужа родители — они маломобильные, он младший сын, а я старшая дочь, поэтому они более пожилые люди. И только после деоккупации, когда муж был на войне, а свекровь была очень больна, я их вывозила на скорых. Без света, с седьмого этажа без лифта", — рассказала знаменитость в интервью Алине Доротюк.

Татьяна Высоцкая с мужем. Фото: Instagram Татьяны Высоцкой

Впрочем, через неделю после переезда в столицу пожилая свекровь телеведущей, к сожалению, умерла. А свекром теперь занимается старший брат ее мужа.

"К сожалению, мы не смогли ее здесь спасти. Через неделю она здесь умерла. Мы все это тяжело пережили. Но у нас в подъезде живет мой свекор и старший брат мужа, который за ним ухаживает", — поделилась Татьяна.

Сама знаменитость вместе с детьми долгое время находилась в Хмельницкой области у родственников, а ее возлюбленный с начала полномасштабного вторжения пошел воевать добровольцем в составе ВСУ.

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