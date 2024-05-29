Известная украинская ведущая впервые стала мамой и показала фото первенца

В знаменитости родился сынишка.
Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж, казахский бизнесмен Алмаз, впервые стали родителями.
Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Ведущая рожала в одном из роддомов Швейцарии. У супругов родился сын.
Иванна уже успела показать первые снимки с малышом и даже засветила его лицо. В частности, ведущая поделилась кадрами, как сынишка нежно отдыхает у нее на груди и сладко спит.
"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", — подписала кадры с новорожденным сыном ведущая.
А вот раскрывать имя малыша Иванна Онуфрийчук пока что не стала.
Кстати, с пополнением в семье знаменитость уже успело поздравить немало поклонников. Они засыпали ее комплиментами и пожелали сынишке счастья и здоровья.
- Поздравляю вашу большую красивую семью с таким счастьем!
- Искренние поздравления с пополнением в семье
- Поздравляю, красавица! Счастья и здоровья желаю!
Напомним, недавно певица Джамала в третий раз стала мамой. Исполнительница в одном из роддомов Киева родила сына и показала его первые фото.
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