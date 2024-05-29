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Известная украинская ведущая впервые стала мамой и показала фото первенца

Известная украинская ведущая впервые стала мамой и показала фото первенца

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

В знаменитости родился сынишка.

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж, казахский бизнесмен Алмаз, впервые стали родителями.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Ведущая рожала в одном из роддомов Швейцарии. У супругов родился сын.

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Иванна Онуфрийчук с сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна уже успела показать первые снимки с малышом и даже засветила его лицо. В частности, ведущая поделилась кадрами, как сынишка нежно отдыхает у нее на груди и сладко спит.

"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", — подписала кадры с новорожденным сыном ведущая.

А вот раскрывать имя малыша Иванна Онуфрийчук пока что не стала.

Сын Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Сын Иванны Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Кстати, с пополнением в семье знаменитость уже успело поздравить немало поклонников. Они засыпали ее комплиментами и пожелали сынишке счастья и здоровья.

  • Поздравляю вашу большую красивую семью с таким счастьем!
  • Искренние поздравления с пополнением в семье
  • Поздравляю, красавица! Счастья и здоровья желаю!

Напомним, недавно певица Джамала в третий раз стала мамой. Исполнительница в одном из роддомов Киева родила сына и показала его первые фото.

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