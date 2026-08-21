Известная украинская ведущая впервые стала мамой и показала новорожденного сына

Каролина Король

Реклама

Ведущая телеканала «Дім» Каролина Король впервые стала мамой — у нее родился сын, первые кадры которого она уже показала поклонникам.

Радостной новостью телеведущая поделилась в Instagram спустя день после родов. Первенец Каролины появился на свет 20 августа. Пока звезда не показывает лицо малыша, но опубликовала нежный кадр с его маленькими ножками. Также она пока не делится подробностями родов и именем мальчика.

Реклама

Сын Каролины Король

Так что телеведущая наслаждается первыми днями материнства. А перед этим почти до последнего месяца беременности Король была в кадре и вместе с коллегами в прямом эфире вела одно из утренних шоу на украинском ТВ. Кстати, одними из первых новоиспеченную маму поздравила именно телекоманда.

Реклама

«Желаем крепкого здоровья малышу и его мамочке, мира и легкого отцовства», — говорилось в поздравлении.

К слову, личную жизнь ведущая традиционно пытается оставлять за пределами публичного пространства. О том, что она замужем, Каролина впервые рассказала в свой день рождения 2023 года. И только через несколько лет она показала мужа Егора, однако других подробностей об их отношениях предпочитает не раскрывать.

Каролина Король с мужем

Во время беременности Король делилась лишь отдельными мыслями о семье и будущем отцовстве. Она признавалась, что ожидание ребенка изменило его взгляд на многие вещи и она «стала больше ценить свою семью, мужа, свой брак».

Новости партнеров