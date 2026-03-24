Известная украинская ведущая впервые стала мамой и рассекретила необычное имя новорожденной

Елена Курбанова

Реклама

Известная украинская ведущая, журналистка и блогер Елена Курбанова впервые стала мамой.

24 марта у знаменитости родилась дочь. Радостную весть Елена сообщила. Новоиспеченная мама отметила, что роды были нелегкими, но стоили того, чтобы на свет появилась Юна. Именно так ведущая назвала кроху и даже впервые показала ее на кадрах из роддома.

По словам ведущей, рожала она рядом со своим мужем, за что ему благодарна. Также она сообщила, что Юна родилась несколько позже спрогнозированного срока с весом более четырех кг. Сейчас родители наслаждаются первыми мгновениями рядом с дочкой и обещают больше рассказать позже.

Реклама

«Встречайте кроху, которая родилась весом 4260 г (и не спрашивайте, я этот вес пока и сама не осознала) Юна Викторовна. Ты все сделала по-своему… Выбрала свое время и день, обойдя и пренебрегая всеми нашими планами. Ты родилась по своему собственному сценарию, придав совершенно другой прекрасный смысл моей жизни. Это были самые тяжелые 14 часов моей жизни, которые бы я снова и снова проходила, лишь бы в конце слышать твой первый плач! Но я счастлива, что в такой знаменательный момент со мной рядом был он (муж — прим. ред.)», — растрогала Курбанова.

Напомним, недавно волонтер Сергей Притула рассказал о своем 17-летнем сыне Дмитрии и в каком ВУЗе он учится во время войны.