Известная украинская ведущая высказалась о проблемах в браке после рождения сына: "Меньше романтики"

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала, как после появления сына изменились их отношения с мужем Алмазом.

По словам знаменитости, прежде всего, сын Адам научил их любить и еще больше заботиться друг о друге. В частности, Алмаз стал внимательнее к ведущей и ее эмоциям.

"Адамчик ежедневно учит нас большей любви, заботы о своей половинке. Например, любимый начал лучше понимать, насколько эмоционально-психологическое состояние мамы важно для малыша, и следит, чтобы я не была истощена и оставалась полной любви и положительных эмоций", — делится звезда.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Тем не менее, есть и оборотная сторона медали. Иванна отмечает, что в то же время испытывает нехватку романтики. Так, они с избранником забыли за свои традиции и все меньше времени проводят наедине. Вместо этого все свое время посвящают только уходу за ребенком. В результате, ведущая поговорила об этом с Алмазом.

"Чувствую, что сейчас мы больше родители, чем влюбленная пара. У нас стало меньше той романтики и искры, которые были раньше. Мы почти не ходим на свидание, не празднуем годовщину наших отношений восьмого числа каждого месяца. Честно говоря, моментами меня это огорчает, потому что для меня наша романтика и внимание мужа всегда были важны. А сейчас за подгузниками и детским плачем на это и времени не хватает, и мы забыли об этом. Я понимаю, что наши чувства не изменились и мы так же любим друг друга. И все же мне не хватает моментов, где есть только мы вдвоем и наша страсть, где у меня достаточно энергии, чтобы быть соблазнительной для своего мужа. Мы говорим об этом, что я советую делать каждой паре!", - призналась блогерша.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

К счастью, супругам удалось найти общий язык. Поэтому они быстро нашли выход и стали просить семью помочь с малышом, пока они хоть немного, но проведут время только вместе.

"Так у нас появились первые успехи – мы научились оставлять ребенка с бабушками, чтобы провести время вдвоем, сходить на прогулку или встретиться с друзьями. В первые месяцы и это казалось невозможным, а 10-15 мин наедине уже были роскошью. Так что теперь такие моменты ценятся по-особому!", — добавила Иванна.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук делилась, как за границей большой семьей в одинаковых образах Новый год встречала.

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