Известная украинская юмористка честно рассказала о своем состоянии после операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко

Украинская юмористка Анастасия Ткаченко, которая снималась в проекте "Лига смеха", рассказала о своем состоянии после операции по уменьшению желудка.

Знаменитость сейчас постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства. Реабилитация юмористки проходит хорошо. Анастасии Ткаченко уже сняли швы после операции. Кроме того, ей разрешили есть обычные продукты, правда, в виде пюре.

"Из новостей: мне сегодня (25 марта - прим. ред.) сняли швы, и я начала есть обычную пищу (правда пюре)", - поделилась знаменитость.

Пост Анастасии Ткаченко

Анастасия Ткаченко объяснила, что в течение 14 дней после операции ей разрешали только пить воду и коктейли из протеина. Сейчас же она ввела в свой рацион продукты, но потребляет их в небольшом количестве. Кроме того, юмористка активно прогуливается на свежем воздухе, что положительно влияет на ее состояние.

"После бариатрической операции 14 дней я пила только воду и протеин. Сегодня у меня была морковь, лук, цветная капуста и консервированный тунец. Порция - 60 грамм. Протеин все равно пью. Гуляю, хорошая погода", - добавила юмористка.

Напомним, недавно Анастасии Ткаченко сделала операцию по уменьшению желудка. Юмористка объяснила, почему решилась на этот шаг.