Известная украинская юмористка ошеломила, как изменилась ее фигура после операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко

Реклама

Украинская юмористка Анастасия Ткаченко ошеломила, как изменилась ее фигура после операции по уменьшению желудка.

В марте этого года артистка решилась лечь под нож хирурга. Знаменитость сделала операцию по уменьшению желудка. Анастасия Ткаченко объяснила, что пошла на этот шаг, поскольку переживает за свое здоровье.

Реклама

После операции уже прошло полгода. Анастасия Ткаченко опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, как выглядела до хирургического вмешательства и как с тех пор изменилась. Сама же юмористка убеждена, что находится на верном пути.

Реклама

Анастасия Ткаченко до операции по уменьшению желудка

«Маленькое напоминание самой себе: я на правильном пути», — поделилась Анастасия Ткаченко.

Анастасия Ткаченко после операции по уменьшению желудка

Кстати, в конце июля этого года юмористка рассказывала, что вообще больше всего весила 130 килограмм. А по состоянию на то время ее вес составил 99,5. Однако знаменитость не считает это результатом, поскольку и дальше находится в процессе похудения.

Напомним, ранее юморист Владимир Жогло тоже делал операцию по уменьшению желудка и похудел после нее на 65 кг. Шоумен уже раскрыл, как сейчас поддерживает свое тело в форме и от каких товаров отказался.

Новости партнеров