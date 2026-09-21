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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная украинская юмористка ошеломила, как изменилась ее фигура после операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко полгода назад сделала операцию по уменьшению желудка. А это же юмористка показала, как изменилась.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анастасия Ткаченко

Анастасия Ткаченко

Украинская юмористка Анастасия Ткаченко ошеломила, как изменилась ее фигура после операции по уменьшению желудка.

В марте этого года артистка решилась лечь под нож хирурга. Знаменитость сделала операцию по уменьшению желудка. Анастасия Ткаченко объяснила, что пошла на этот шаг, поскольку переживает за свое здоровье.

После операции уже прошло полгода. Анастасия Ткаченко опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, как выглядела до хирургического вмешательства и как с тех пор изменилась. Сама же юмористка убеждена, что находится на верном пути.

Анастасия Ткаченко до операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко до операции по уменьшению желудка

«Маленькое напоминание самой себе: я на правильном пути», — поделилась Анастасия Ткаченко.

Анастасия Ткаченко после операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко после операции по уменьшению желудка

Кстати, в конце июля этого года юмористка рассказывала, что вообще больше всего весила 130 килограмм. А по состоянию на то время ее вес составил 99,5. Однако знаменитость не считает это результатом, поскольку и дальше находится в процессе похудения.

Напомним, ранее юморист Владимир Жогло тоже делал операцию по уменьшению желудка и похудел после нее на 65 кг. Шоумен уже раскрыл, как сейчас поддерживает свое тело в форме и от каких товаров отказался.

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