Известная украинская юмористка откровенно рассказала о своем алкоголизме: "Пила каждый день"

Алла Волкова / © скриншот с видео

Реклама

Популярная украинская стендаперша Алла Волкова, которая в апреле родила первенца, откровенно рассказала о своей алкогольной зависимости.

Знаменитость начала употреблять алкоголь из-за проблем в отношениях с мужем, который умер от онкологии. С 2021 года ситуация с зависимостью у Аллы Волковой ухудшилась. Юмористка в интервью Славе Демину призналась, что пила каждый день. Средства на выпивку у стендаперши были, ведь она хорошо зарабатывала. В конце концов, так продолжалось в течение трех лет.

"Пила очень сильно. Так, чтобы жестко я пила, то это с 2021 года. Это продолжалось до прошлого года. Это я пила каждый день. А до этого я еще пила, но пила раз в три дня, но тоже много. Это у нас в отношениях был ужас, я начала пить. Это был алкоголизм 100 процентов. Выпивала в день по-разному. Бывало, бутылка виски, иногда больше. Зарабатывала я в стендапе и сейчас нормально зарабатываю. Я сразу хорошо зарабатывала", - призналась Волкова.

Реклама

Алла Волкова

Юмористка прекратила пить после того, как узнала о беременности. Когда знаменитость поняла, что ждет рождения ребенка, то полностью отказалась от алкоголя.

Напомним, недавно певец Wellboy признался в зависимостях. Более того, ситуация была критической, что артист даже лечился в реабилитационном центре.