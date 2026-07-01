Известная украинская юмористка показала фигуру в купальнике после операции по уменьшению желудка

Анастасия Ткаченко

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Украинская юмористка Анастасия Ткаченко, которая делала операцию по уменьшению желудка, показала свою фигуру в купальнике.

Украину накрыли летние жаркие дни. Анастасия Ткаченко решила спасаться от жары в прохладном бассейне. В Instagram-stories юмористка опубликовала несколько кадров из своего импровизированного отдыха.

Один из снимков был сделан в раздевалке. Артистка делала селфи в зеркале. Юмориста позировала в черном сплошном купальнике с пикантным вырезом в зоне декольте, который подчеркивал ее пышный бюст.

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«Профессионально кривляюсь в зеркале», — пошутила знаменитость.

Анастасия Ткаченко

На других фото Анастасия Ткаченко предстала уже в бассейне. Юмористка как раз плавала на надувном круге. Судя по улыбке на лице знаменитости, она очень наслаждалась моментом.

Анастасия Ткаченко

Отметим, в марте Анастасия Ткаченко перенесла операцию по уменьшению желудка. Артистка тогда делилась, что решилась на хирургическое вмешательство, поскольку беспокоилась о состоянии своего здоровья.

Напомним, недавно исполнительница alyona alyona показала пляжные фото в купальнике. Артистка посветила пышными формами в пикантном наряде.

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