Известная украинская юмористка попала в ДТП и сделала заявление о своем состоянии сейчас

Анастасия Ткаченко

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Популярная украинская юмористка Анастасия Ткаченко попала в ДТП.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Авария произошла 18 августа. К счастью, с самой Анастасией Ткаченко все хорошо, за исключением того, что она очень сильно испугалась. Кроме того, юмористке относительно повезло, поскольку автомобиль остался невредимым.

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«Я дома. Сегодня (18 августа — прим. ред.) попала в ДТП. Со мной все хорошо, машина тоже каким-то чудом цела, но испугалась я очень сильно», — поделилась юмористка.

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Также Анастасия Ткаченко сделала заявление. Знаменитость призналась, что очень благодарна близким. Юмористка говорит, что получила от них колоссальную поддержку. В такие моменты, по словам Ткаченко, особенно ценишь людей рядом, которые заботятся и не остаются в стороне.

Пост Анастасии Ткаченко

«Эта история не об аварии. Она о моих людях. О тех, кто сразу примчался ко мне с ужином, цветами и объятиями. Кто писал, звонил и несколько раз переспрашивал, точно ли я в порядке. В такие моменты особенно остро понимаешь, какое это счастье — иметь рядом людей, которым не безразлично. Я так сильно люблю вас. Спасибо, что вы у меня есть», — поделилась юмористка.

Напомним, недавно певец SHUMEI попал в ДТП вместе со своей командой. Артист тоже показывал последствия аварии.

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