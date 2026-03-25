Известная украинская юмористка прямо на сцене жестко потроллила Ефросинину: "Бесишь со всей силы"

Маша Ефросинина, Лера Мандзюк

Украинская стендап-комикесса Лера Мандзюк публично пошутила над ведущей Машей Ефросининой прямо во время мероприятия.

Инцидент произошел на сцене, где Мандзюк, сидя напротив Ефросининой, не удержалась от ироничных замечаний. Юмористка призналась, что такое ее совершенство даже раздражает, чем изрядно рассмешила публику. Видео момента быстро разлетелось в TikTok.

«Как на твоем фоне не чувствовать себя ущербно, Мария? Хариш! Раздражаешь! Бесишь со всей силы. И кто, как не я, скажет это тебе не за глаза, а вот так», — обратилась Мандзюк к ведущей.

Сначала Маша Ефросинина несколько растерялась, но впоследствии ответила с юмором. Она отметила, что может «многому научить и помочь в жизни». Впрочем, комикеса лишь подлила масла в огонь и парировала: «Ну и держи это при себе».

К слову, этот забавный эпизод появился на фоне недавнего скандала вокруг Маши Ефросининой. Ранее муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, резко высказался о ведущей, отметив, что «в жизни она не такая». К тому же он неоднозначно отозвался о муже ведущей Тимуре Хромаеве, назвав «мажором». Впоследствии Оле даже пришлось публично извиниться перед подругой и признать, что она не разделяет мнения избранника.