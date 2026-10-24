Известная украинская звезда перенесла операцию по уменьшению желудка и назвала желаемый вес

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская репер alyona alyona впервые после приезда в больницу рассказала об операции по уменьшению желудка, которую перенесла три дня назад.

Артистка призналась, что сейчас чувствует боль и должна сосредоточиться на восстановлении. Также исполнительница объяснила, почему после многих лет попыток похудеть все же решилась на бариатрическое вмешательство.

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Об операции alyona alyona сообщила в Instagram. По словам репера, ее главные задачи — «ходить и лежать», ведь после хирургического вмешательства она еще переживает непростой период восстановления.

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В отдельном посте артистка подробнее объяснила свое решение. На такой шаг вдохновил ее опыт подруги юности, которая после операции похудела со 140 до 70 килограммов и уже несколько лет удерживает результат. Также репер наблюдала и за другими перевоплощениями среди знакомых.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«Я в больничной палате и сегодня у меня будет бариатрическая операция. Я следила за их состоянием и динамикой. Я много раз показывала свои пути похудения со спортом и разными штуками. Даже делилась тем, как колола уколы и к чему привели эти уколы, и что это не панацея», — рассказала исполнительница.

В то же время, alyona alyona подчеркнула, что осознает: операция не гарантирует решение всех проблем с весом. Она призналась, что мечтает весить 80 килограммов, однако к этому решению шла не один год, и все попытки не давали желаемого. Звезда объяснила это рядом причин.

«Для того чтобы я полностью похудела, мне нужно отказаться от карьеры, работы и положить всю свою жизнь на похудение. В силу приобретенных привычек, РДУГ, того, какой у меня график и жизнь, иначе нельзя. Я перепробовала все, я вижу это по своей жизни. Я отказывалась от этой операции много лет, хотя многие врачи мне говорили, что это твоя „таблетка в шоколаде“, скажем так», — объяснила артистка.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Репер также отметила, что рассматривает вмешательство как способ контролировать питание и не возвращаться к перееданию. По ее словам, она «не сто долларовая купюра, чтобы всем нравиться», поэтому решилась на этот шаг, несмотря на все возможное осуждение ее поступка.

«Это не позволит мне переедать. Для меня это очень важно — работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-нибудь, обесценит, опровергнет — это мой путь», — подытожила alyona alyona, поблагодарив всех, кто поддерживает ее в этот период.

Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк перенес операцию на ноге. Военный Дмитрий Бабчук после реабилитации показал, как возвращается на фронт.

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