Известная украинская звезда раскрыла проблему своего веса и с чем боролась: жена Павлика дала совет

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская репер alyona alyona откровенно заговорила о своем весе и реакции людей на ее внешность.

Артистка объяснила, что для нее проблема никогда не сводилась только к любви к сладкому или перееданию, ведь особое отношение к еде она замечала в себе еще в раннем детстве.

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Своими воспоминаниями исполнительница поделилась в Instagram. По словам alyona alyona, уже маленькой она испытывала гораздо более сильный голод, чем другие дети, и постоянно хотела есть. Именно поэтому, говорит артистка, ее история с тяжестью началась задолго до взрослой жизни.

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«Мой вес и проблемы с весом не пришли от какого-либо гормонального сбоя. Нет, я такая родилась. Я такова была и такой я прожила всю свою жизнь и живу сейчас», — заявила репер.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Она вспомнила, как в детском саду любила то, чего другие дети не хотели, но практически никогда не отказывалась от дополнительной порции еды. Даже после еды желание перекусить могло быстро возвращаться.

«Я помню это непреодолимое чувство внутри себя, желание получить еще. И это доставляло мне очень большое удовольствие. Мой голод всегда был больше, чем у тех деток, с которыми я играла. Это было неконтролируемо. Я не могла объяснить, почему это и откуда», — рассказала артистка.

При этом alyona alyona отмечает: в ее детстве не было постоянного доступа к большому количеству сладостей или какому-нибудь необычному питанию. В семье готовили обычную домашнюю еду, а вкусности преимущественно появлялись на праздники.

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С годами ситуация не изменилась. В школе репер уже заметно отличалась от сверстников. Она вспоминает, что была «самым большим» ребенком в классе, а мама пыталась помочь ему похудеть. Вместе они пробовали ограничивать питание и соблюдать диеты, однако постоянное чувство голода существенно усложняло эти попытки.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

В комментариях поддержали звезду после ее откоровения. К тому же свой совет оставила супруга певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова. Она обратилась к реперу с идеей рассмотреть эту проблему голода с точки зрения генетики.

«Я немного почитала и узнала, что это действительно бывает: при некоторых генетических нарушениях мозг иначе получает и обрабатывает сигналы об энергетических запасах и насыщениях. То есть человек может физиологически ощущать более сильный голод. Возможно, есть смысл обратиться к генетику. Врач сможет подсказать, какое генетическое исследование целесообразно в твоем случае, например, секвенирование панели генов, связанных с ранним ожирением и гиперфагией», — написала Екатерина.

Реакция Екатерины Репейной на пост alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно певица Оля Цыбульская после кардинального похудения раскрыла новый вес и на фото до и после шокировала переменами.

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