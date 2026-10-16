Известная украинская звезда со слезами шокировала притязанием родственника в 6 лет и почему умалчивала это годами

Лера Мандзюк / © скриншот с видео

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Украинская стендап-комик Лера Мандзюк впервые публично поделилась болезненными воспоминаниями о сексуальном насилии, которое испытала в шестилетнем возрасте. Артистка призналась, что годами молчала о пережитом.

По словам Мандзюк, травматический опыт произошел летом, незадолго до начала школы. Тогда Лера вместе с мамой гостила у родственников. Взрослые отправились на церковную службу и пришли на обед. А девочка, которой было скучно оставаться без других детей, решила поиграть на улице.

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За ней последовал дальний родственник, который предложил собрать груши и полакомиться малиной в саду. Сначала ребенок не понимала, что происходит. Мандзюк вспомнила, что сначала восприняла действия мужчины как попытку обнять ее, но впоследствии осознала, что ситуация выходит за пределы обычной близости.

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«Не люблю груши по сей день… Там произошла неприятная ситуация. Этот мужчина оказался педофилом, я тогда не знала такого слова. Я не понимала, что происходит. Сначала я подумала, что он хочет меня обнять… Я не сразу поняла, что мы не просто обнимаемся. С того момента у меня была страшная травма: и страх и запрет всего, что касается секса», — рассказала комик в интервью Маше Ефросининой.

Лера Мандзюк / © скриншот с видео

По словам Леры, она смогла вырваться, когда мужчина начал взаимодействовать с ее половыми органами под платьем. Однако воспоминания о нем остались с ней на годы. Артистка также призналась, что с тех пор долго избегала платьев. И добавила, что мужчина остался ненаказанным до сих пор.

«Он не заставлял меня ничего делать, я была в платье, он сунул пальцы в половые органы… Это продолжалось недолго, я смогла вырваться… Он все еще жив. Когда я это вспомнила, я поняла, почему не носила платья до 19 лет», — поделилась Мандзюк со слезами.

Юмористка долго никому не рассказывала о случившемся. В детстве она боялась, что ее ссорят или накажут, а также переживала, что люди начнут относиться к ней иначе. Впоследствии к страху добавилось ощущение, будто она сама в чем-то «виновата».

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Лера Мандзюк / © скриншот с видео

О пережитом Лера надолго забыла и мгновенно вспомнила уже во время студенческих лет. Теперь она отмечает: ответственность за насилие лежит исключительно на обидчике, а шестилетний ребенок не мог быть виноват в том, что с ним произошло.

«На время я забыла об этой ситуации и вспомнила, когда была студенткой. Сейчас я понимаю, что в этом нет моей вины. Мне было шесть лет, я был ребёнком. И единственный человек, виновный, это этот человек. Я тогда закрылась и решила никому не говорить, чтобы меня не наказывали. Я сама придумала, что меня накажут», — объяснила артистка.

Лера Мандзюк / © скриншот с видео

Мандзюк говорит, что до сих пор с болью вспоминает то же чувство, как она «натягивала вниз платье» с мыслью, что наряд «слишком короткий». Впрочем, сейчас артистка убеждена, что о сексуальном насилии нельзя молчать из-за стыда или страха осуждения. Именно поэтому она открыто говорит о собственном опыте, чтобы не воспринимать пережитое как «секрет».

«Это очень повлияло на меня как на девушку, личность и стендап-комика в частности. Я не согласна с тем, что это такая вещь, которую нужно скрывать, стесняться или бояться говорить об этом», — подчеркнула Лера.

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Напомним, недавно Маша Ефросинина оказалась в эпицентре критики из-за своих соболезнований Ирине Федишин, потерявшей дочь. Ведущая объяснила, почему записала то обращение в халате и с расческой в руках.

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