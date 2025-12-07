Известная украинская звезда заявила о неприязни к Поляковой и назвала причину: "Почему я должна это забыть?"

Оля Полякова, Анжелика Рудницкая

Исполнительница из «Территории А» Анжелика Рудницкая откровенно рассказала о неприязни к Оле Поляковой и почему ее творчество совсем не близко ей.

Так, артистка вспомнила совместные начала на «Территории А» и объяснила, что изменило ее отношение к звезде. По словам исполнительницы, сейчас она не следит за деятельностью Поляковой и никогда особо не интересовалась ее карьерой. Анжелика подчеркнула, что публичный образ певицы ей не близок.

«Я вообще не интересуюсь ею. Это настолько не мое, так что я даже не могу комментировать. Во времена „Территории А“ же старались всем давать шанс показать себя. Тогда она была скромной девушкой, которая очень хотела петь. Это была другая Полякова. Она не появляется в моем информационном поле, и намеренно отслеживать нет желания. Это просто не мой формат музыки и не моя сфера интереса», — призналась Рудницкая в интервью oboz.ua.

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Рудницкая также вспомнила заявления Поляковой относительно «Евровидения» и как та угрожала судом и просила разрешить участие в нацотборе артистам, которые хоть и выступали после 2014 года для РФ, но сейчас уже изменили позицию. Анжелика говорит, что эта тема задела ее лично. В частности, она вспомнила прошлые выступления Поляковой для россиян, когда в 2014 году под Луганском в составе подразделения «Айдар» был убит ее родственник.

«Ее заявление о том, что именно она рвется на „Евровидение“, а ее не пускают — это было смешно. Потому что опять все ей что-то должны. Извините, в то время, когда она в кокошнике прыгала перед россиянами, погиб на фронте мой дядя — ему было всего 46 лет. Почему я должна это забыть? Почему должна делать вид, что этого не было?» — подчеркнула исполнительница.

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

В общем, Рудницкая говорит, что хочет верить в изменения Поляковой, но в то же время вспоминает и тех, кто выбирает позицию только с точки зрения выгоды. Кроме того, певица также высказалась об украинских артистах, которые проживают за пределами страны, но продолжают зарабатывать в Украине.

«Я хочу верить, что люди способны осознавать, что такое страна, и делать выводы. Но очень часто вижу другое: немало тех, кто просто использует Украину для продвижения своих идей и своего бизнеса. Даже те, кто живет за границей, но регулярно приезжает сюда зарабатывать, потому что там их творчество не очень-то и нужно. Те же The Hardkiss, например. Хотела бы я потерять Юлию Санину как украинскую артистку? Нет. Она классная, яркая, самобытная. Но факт остается фактом: коллектив находится за границей. Помните, как Потап тоже пытался вернуться, чтобы заработать. Ему сказали, что никто здесь не ждет — и он исчез», — добавила звезда «Территории А».

