Известная ведущая обратилась к русскоязычным украинцам и сделала важное заявление: "Мы были в шоке"

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова высказалась на тему языкового вопроса.

Ведущая у своих сторис поделилась наболевшим. Так, Даша рассказала о собственных наблюдениях, как в столичных заведениях посетители говорят по-русски. Это и шокировало знаменитость.

"Только что была в киевском кафе, где сидят все сливки и каждый, бл*х*, столик говорит по-русски. Это не вопрос кафе, потому что персонал говорит на невероятно красивом украинском, а именно людей, которые пришли с друзьями, коллегами, бизнес-партнерами... Все триндят на русском. Мы с подругой были шокированы", — рассказала актриса.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Малахова на своем жизненном опыте доказала, что переход на родной язык может быть вполне естественным. В частности, вспомнила о своем росте в полностью русскоязычной среде. Знаменитость призналась, что все изменилось с ее приходом на ТВ в украиноязычное кулинарное шоу. С тех пор она постепенно стала совершенствовать украинский и тем самым полностью искоренила русский.

"Когда началось полномасштабное, мой муж сказал, что мы все отныне говорим по-украински. Конечно, мы не булили никого. Я русскоязычная, училась в русскоязычной школе, у меня была русскоязычная семья. Это абсолютно мне не мешает не держаться за те факты, а переходить на украинский. Да, я была одна из первых, кто делал украиноязычный контент с 2006 года. У меня был языковой режим, я говорила коряво, но ничего, все стало на свои места. Но я тотально против языкового хейта. Это о том, чтобы с нежностью заставлять людей переходить на украинский", - поделилась Даша.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Ведущая отметила важность общения на украинском языке и призвала задуматься о его силе влияния на врага, который ежедневно убивает наш народ. Малахова предложила начать разговаривать на родном в быту и тем самым вдохновлять это делать других.

"Одни из таких главных эмоций – уныние и беспомощность. Но это не так, потому что общение на украинском – пусть и звучит это пафосно – но это огромный инструмент нашего взаимодействия с врагом. Это очень-очень сильный ресурс. Ладно, если родители не переходят, тогда вы с ними говорите по-украински. Показывайте пример детям. Очень прошу ощутить эту силу слова!", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько неожиданно вступилась за русскоязычных и объяснила почему.

Настя Приходько вступилась за русскоязычных и гневно отреагировала на упреки "почему не на государственном"

Читайте также: