Известная ведущая ошеломила суммой, которую заплатила за консультацию у психолога Дмитрия Карпачева

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская ошеломила суммой, которую заплатила за консультацию у психолога Дмитрия Карпачева.

Знаменитость призналась, что у нее были серьезные внутренние переживания. В частности, Алина была замужем за актером Русланом Ханумаком. В период их брака ведущая беспокоилась, что муж может ей изменить. Шаманская переживала, что у Ханумака на снимальной площадке возникнут чувства к какой-то актрисе, если он будет играть с ней влюбленную парочку.

В конце концов, после 3-4 лет терзаний себя этими мыслями, блогерша решила пойти к психологу Дмитрию Карпачеву. Хотя он и не вел тогда консультаций, однако Алину взял на прием. Ведущая за это заплатила две тысячи евро.

Алина Шаманская / Фото: скриншот с видео

"Я точно не верю в то, что искра не пролетает, когда ты три месяца играешь влюбленную пару с симпатичной девушкой, которая тебе симпатизирует. Я когда-то на эту тему пошла к Карпачову. Он не принимал вообще. Но меня насколько крыло! Я три- четыре года терпела, что это работа, а потом меня начало крыть. Подписчики пишут, фотки мужа с кем-то кидают. А если мне будет 40 лет и он мне изменит с какой-то актрисой?". И я пишу: "Карпачев, примите меня". А он говорит, что консультации не ведет и только 1000 евро час. И я такая: "Беру два часа". Это две тысячи евро", — рассказала блогерша на своем подкасте.

Наконец, консультация Шаманской помогла. Как поделилась Алина, Карпачев дал ей важный совет, которым она руководствуется до сих пор – жить именно нынешним моментом.

Алина Шаманская / Фото: скриншот с видео

"Прихожу к нему, и говорю что у меня есть проблема: "У меня муж - режиссер, и я боюсь, что когда мне будет 40 лет, он изменит мне с актрисой". Он сказал крутую фразу, которой я руководствуюсь по жизни. Он сказал : "Не важно, что будет потом, главное, чтобы ты никогда не жалела о периоде, который ты прожила. Ты сейчас кайфуешь, и совершенно не важно, что будет потом", — вспомнила блогерша.

Напомним, в настоящее время Алина Шаманская находится в Киеве. Блогерша после приезда в Украину делилась, какие изменения произошли в ее жизни.

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