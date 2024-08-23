Известная ведущая ответила, что ей не нравится в работе интервьюеров Анатолича, Гордона, Ефросининой

Украинская ведущая Алина Шаманская высказала об известных интервьюерах Украины.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" журналистка прокомментировала работу Дмитрия Гордона, Маши Ефросининой, Анатолия Анатолича и других.

Дмитрий Гордон

В частности, интервью Дмитрия Гордона Алина Шаманская стала смотреть давно. Как признается знаменитость, шоумен задает гостю порой комплиментарные вопросы. Блогерше же не хватает остроты. Тем не менее, деятельность Гордона Шаманской очень сильно нравится. Она ценит искренность интервьюера, его профессионализм и отсутствие страха показаться смешным.

Дмитрий Гордон

"Смешанные ощущения. В начале своей карьеры я любила смотреть его интервью. Хотя мне не всегда нравилось, как он ведет себя в кадре: "теплая ванна" присутствовала, комплиментарные вопросы, но мне было интересно. Он очень интересный, положительный человек, хотя он сдержан в жизни. Мне нравится его сила, уверенность, тихое спокойствие, никогда не выдает своего волнения, очень профессиональный, подкованный человек. Мне нравится профессионализм Гордона, хотя мне не хватает в нем жесте", — рассказала блогерша.

Маша Ефросинина

Что касается Маши Ефросининой, то Шаманская считает ее профессионалом в сфере, в которой она работает. Тем не менее, замечания у ведущей есть. Алине не нравится "наигранный смех" Ефросининой. Как говорит Шаманская, местами видно, что ведущей вообще не смешно, однако она будто бы выдавливает улыбкой.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Маша Ефросинина – это одна из лучших женщин-интервьюэрок. Она мощная профессионалка, но мне моментами кажется, что она не может открыться искренне и немного переигрывает со смехом. Вот у Маши Ефросининой иногда присутствует такой смех, якобы она смеется, а ей не смешно. Вот ей реально не смешно, она смеется, и это очень видно. Опять же, это ее достояние, ее право быть такой, какой она есть", — отметила Шаманская.

Рамина Эсхакзай

По мнению блогерши, с годами Рамина Эсхакзай очень сильно выросла в профессиональном плане. Однако замечания у Алины есть. Иногда блогерше кажется, что в Эсхакзай нет особой связи со своим собеседником. Шаманской моментами приходит в голову, что Рамине не интересен разговор, а вместо этого она думает о следующем вопросе.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Мне нравится ее невероятный профессиональный рост. Я колоссально поражена ее профессионализмом, профессиональным ростом. Она очень выросла. Но я и скажу, что не нравится. Я скажу с профессиональной точки зрения. Мне не хватает коннекта с ее героем. Я не чувствую, что с каждым своим героем она сливается эмоционально. Для меня интервью – это эмоциональное слияние, энергия между людьми. Мне кажется, что не с каждым героем у Рамины есть вот этот конект, что она растворяется в своем герое, смотрит ему в глаза, завороженно слушает. Моментами мне кажется, что ей неинтересно, потому что она в этот момент думает, какой следующий вопрос задать", – говорит Алина.

Эмма Антонюк

Эмма Антонюк Шаманской вообще не зашла. По словам блогерши, интервьюер постоянно ставит острые вопросы, чтобы попасть в громкие заголовки. Кроме того, по мнению Алины, она напряжена и иногда перегибает палку, когда показывает всю свою осведомленность и начитанность. Шаманская считает, что это не всегда уместно.

Эмма Антонюк / Фото: instagram.com/emmocean

"Эмма Антонюк – не мое. У меня создается впечатление, что у Эммы Антонюк есть четкая задача – хорошо пропиариться, задать те вопросы, ответы на которые она получит остренькие и понимает, что она вырежет в заголовки прессы. Она напряжена. Она даже разговаривает четко. Чтобы ни одно слово, ни одна буква не ушла. Она говорит настолько правильно и четко, чтобы казаться очень умной интервьюершей. Иногда она перегибает от этого палку. Эмма Антонюк безусловно профессиональная журналистка, начитанная и умная, но разум - это не всегда в знании четкой терминологии, правил, задач, фамилий, книг. Иногда зритель хочет расслабиться", - говорит блогерша.

Анатолий Анатолич

По мнению Шаманской, Анатолий Анатолич занимается крутыми и важными проектами. В частности, он знакомит своих зрителей с Киевом, не боится звать на интервью неизвестных людей, выпуски с которыми не наберут много просмотров.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Его интервью своеобразные. Анатолич делает комплиментарное интервью. Он сейчас крутое дело делает. Он начал делать образовательные эфиры, снимает прекрасные выпуски о Киеве. Анатолич не боится брать интервью у неизвестных людей, не боится, что там не будет просмотров, делает ценный материал о Киеве", — прокомментировала блогерша.

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