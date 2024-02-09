Известная ведущая призналась, сколько стоят ее журналистские поездки на Донбасс

Известная украинская ведущая и журналистка Рамина Эсхакзай призналась, сколько стоят ее журналистские поездки на Донбасс.

Знаменитость поделилась, что ей нужно в месяц зарабатывать 10 тысяч долларов, чтобы платить ее команде. Также Рамина призналась, что она до сих пор не сменила машину, на которой ездит, ведь ей, во-первых, стыдно это сделать, во-вторых, все средства журналистка тратит на выпуски своих проектов:

"Мне нужно зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, чтобы платить команде. Мои поездки на Донбасс стоят 100 тысяч гривен за одну поездку. Я бы хотела заменить свою машину, но мне стыдно покупать, эти деньги можно на съемки выпусков потратить. Если потрачу на выпуск, то сгенерирую в десять раз больше донатов. Я для этого и снимаю. Потратила 100 тысяч гривен на поездку, из которой военные получат минимум два миллиона", – рассказала Эсхакзай в интервью Александру Волошину.

Рамина Эсхакзай на Донбассе / Фото: instagram.com/raminalalala

Кроме того, Рамина выразила готовность пойти воевать, если это будет необходимо. Ведущая отметила, что когда едет в горячие точки, понимает, что может не вернуться.

"Я это видела, знаю, что люди нужны на фронте. У меня берут интервью, выкладывают отрывок в TikTok, и пишут комментарий: "А откуда эта накрашенная знает?", а я вернулась из направлений: Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, я вижу ситуацию, общаюсь с военными. Я могу сказать, что у россиян очень много дронов с приборами ночного видения, они бьют везде, нужно активизироваться и донатить. Я могу сказать, что война не закончится завтра и послезавтра. Надо готовиться, потому что я доверяю нашим военным. Я когда езжу на фронт, моя жизнь зависит от военных", — прокомментировала Рамина.

Рамина Эсхакзай на Донбассе / Фото: instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать собственных детей и поделилась, что готова к усыновлению.

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