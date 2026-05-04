Известная ведущая рассекретила свою обиду на Лесю Никитюк и нарвалась на критику: "Это неприятно"

Леся Никитюк, Елена Филонова

Украинская ведущая и блогер Елена Филонова откровенно рассказала о неприятной ситуации со своей коллегой — телеведущей Лесей Никитюк, которая ее серьезно задела.

По словам Филоновой, во время одного из общений Никитюк использовала в отношении нее якобы непонятное для нее слово. Сначала блогерша не придала этому значения, ведь не знала его содержания. Впрочем, впоследствии подписчики объяснили ей, что речь шла об оскорбительном намеке.

«Она назвала меня каким-то странным словом, а я это слово не знаю, потому что люди с запада Украины владеют какими-то словечками, которые мне как киевлянке непонятны. И потом мне подписчики написали, что она назвала меня мужским органом», — поделилась ведущая в комментарии блогеру Марии Панькив.

Елена Филонова

Звезда признается, что не уверена, была ли это шутка, однако ситуация ее действительно обидела. Особенно она обратила внимание на отсутствие какой-либо реакции или извинений со стороны коллеги.

«Мне было это неприятно, и я это помню. Мне неприятно, человек даже не извинился. Ну как можно назвать так девушку? Тем более когда ты не знаешь этого слова, а тебя оскорбляют и над тобой насмехаются. Это нормально или нет? Я считаю, нет. Поэтому я так и сказала, что ее не кормили в детстве, поэтому она такая злая на людей», — резко подчеркнула Елена.

Леся Никитюк

Впрочем, в соцсетях слова Филоновой вызвали неоднозначную реакцию. Часть пользователей поддержала ее, но немало пользователей обратили внимание на другое — формулировку о «западе Украины», которая прозвучала в ее рассказе. Комментаторы упрекнули блогера за разделение украинцев и отметили, что Леся родом из Хмельницкого.

Уважаемая, нет Западной или Восточной Украины! Есть запад и восток одной единой страны!

А меня одну интересует что это за слово?

Как вам и западная Украина поперек горла стоит. Разве там хуже люди как в Киеве?

«Мне как киевлянке»… А что Киев — не Украина, а что запад Украины — это другая страна?

На критику Елена Филонова ответила иронично, отметив: «Комментарии — поддержка от украинцев, которую мы 'заслужили'».

