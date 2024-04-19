Известная ведущая рассказала, как ее муж был в плену и как она преодолевает стресс из-за возлюбленного-военного

Украинская певица и радиоведущая Соня Сотник поделилась, как ей муж Михаил пробыл в плену и где он сейчас служит.

Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Соня призналась, что ее муж ушел на фронт как доброволец еще с 2014 года. Сейчас его цель — не только защищать Украину, но и отомстить за всех убитых страной-агрессором побратимов:

"Я знаю, что пережила семья Михаила, когда он был в Иловайске в плену. Я знаю, почему сейчас Михаил на фронте. Я знаю, почему он уехал на фронт после Майдана. Я знаю имена его побратимов, погибших в 2014-2021 годах. И за каждого из них он пытается сейчас отомстить. И будет это делать, пока ему позволит здоровье", — рассказала Сотник.

Соня Сотник

Также радиоведущая отметила, что научилась успокаивать себя во время паники и отсутствия связи с мужем:

"Поскольку я с Михаилом живу с 2016 года, это состояние (стрессовое – прим. ред.) оно является частью меня. Однако у нас есть договоренности, которые помогают не волноваться до какого-то момента. Ибо я понимаю, что если сегодня вечером или утром нет сообщения или оно не прочитано, не надо включать панику через три-четыре часа, даже через сутки. Во-первых, есть телефоны побратимов. Когда Михаил выходил на задачи, его не было неделю, иногда 10 дней. То есть сейчас счастье, что есть возможность быстро реагировать, общаться и поддерживать. А это невозможно. Это уже будет с каждой женщиной в Украине", — добавила Соня.

Отметим, муж знаменитости, военный Михаил, сейчас служит в 68-й отдельной егерской бригаде на Купянско-Лиманском направлении, которое является одним из самых горячих на фронте.

Напомним, ранее Соня Сотник рассказала, как сделала предложение своему мужу-военному. Ведущая призналась, как решилась на такой шаг.

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