Известная ведущая удивила, как ей предлагали интим за деньги и за какую ошеломляющую сумму

Популярная украинская ведущая и блогерша-миллионница Алина Шаманская удивила, как ей предлагали интим за деньги.

Правда, такое странное сообщение от мужчины вспомнила знаменитость не сразу. Сначала в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Шаманская поделилась, что ни разу не получала предложения касательно интима за деньги, мол, она в таком плане не интересна.

"Дело в том, что мне кажется, что я не подхожу на такую роль. У меня Instagram такой, что я показываю, как борщи варю. Кто меня пригласит? Человек, который бы меня пригласил, он бы замучился. Я бы ему рассказывала о важных вещах, он бы потерял интерес", — пошутила блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Однако впоследствии Алина Шаманская вспомнила, что такое предложение получала, еще и от россиянина. Правда, это было еще до полномасштабной войны в Украине. Мужчина тогда предлагал ведущей 10 тысяч долларов за их интиму встречу.

"Хотя…приглашали! В Instagram сообщение мне прислал мужчина: "10 тысяч долларов за нашу встречу". Он руснявый был, это еще до войны было", — вспомнила знаменитость.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, как пережила болезненный развод. Также блогерша со слезами на глазах призналась, из-за чего сожалеет.

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