Известная ведущая удивила, как за ней ухаживал Фагот: "Я такая испуганная была"

Елена Филонова и Фагот

Известная украинская ведущая и блогерша Елена Филонова удивила, как за ней ухаживал участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот.

Знаменитость на проекте "Наодинці з Гламуром" рассказала, что произошло это очень давно. Елена Филонова и Фагот встретились на одной из вечеринок. И исполнитель начал ухаживать за ведущей. Знаменитость честно признается, что ей было приятно такое внимание, но все же она отказала. Филонова вспоминает, что артист с пониманием к этому отнесся.

"У меня были такие моменты, когда за мной ухаживали известные мужчины. Но на тот момент они не были в своих отношениях. Когда-то была классная афтепати вечеринка. Фагот за мной ухаживал. Мне это было очень приятно, но я какая-то такая испуганная была. Я сказала ему, что нет. Он как джентльмен: "Нет, так нет!", - говорит ведущая Анне Севастьяновой.

Фагот / © instagram.com/fahot

Однажды за Еленой Филоновой ухаживал известный певец, в которого, кстати, она была влюблена. Однако ведущая отказала ему, поскольку исполнитель находился на тот момент в отношениях. Имени знаменитость называть не стала, из уважения к его избраннице.

"Еще за мной ухаживал на тот момент один очень популярный певец. Я, честно говоря, была в него влюблена. Но я не могла себе позволить перейти определенную грань, потому что он был на тот момент в отношениях. Не скажу имя, потому что я уважаю его женщину и не хочу, чтобы это перекрутилось в какой-то негатив", - вспомнила ведущая.

▶️ Полный выпуск "Наодинці з Гламуром" можно посмотреть по этой ссылке: ГОРОВА злила правду про ПОТАПА, Філонова видала зв’язок з ФАГОТОМ, а EL Кравчук розповів про погрози

Напомним, сейчас Фагот холостяк. Недавно дизайнер Ольга Навроцкая объявила об их разрыве. Пара в течение 16 лет находилась в отношениях.