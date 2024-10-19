Известная ведущая восхитила фото с сыном от мужа-иностранца и высказалась о страхах материнства

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об изменениях в отношении к материнству.

Так, в фотоблоге Иванна поделилась милыми фото с 5-месячным сыном Адамом, сделанными у них дома. Ведущая также рассказала, что ее страхи по воспитанию крохи постепенно исчезают и она становится более расслабленной. В частности, учится полагаться на других и планировать время на себя.

Иванна Онуфрийчук с сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Кажется, у нас наступает тот период, когда материнство начинает быть все больше в удовольствии. Те страхи и паника, которые были в начале, развеиваются. Зато появляется внутреннее спокойствие, графики сна и кормления, утренние и вечерние ритуалы. Это дает возможность хотя бы чуть-чуть планировать свои дни и дела. Я не стесняюсь просить о помощи и не представляю себя без нее. Первое время я не думала, что смогу оставлять своего ребенка с кем-то, а сейчас отношусь к этому проще. Мамам также нужно пространство. Вот так мы и растем", – рассказала Иванна.

Иванна Онуфрийчук с сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна признавалась, как справляется с эмоциями во время воспитания четырех детей и как решает между ними ссоры.

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