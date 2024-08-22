Известная ведущая впервые рассекретила роман с одним из дуэта "ДиО.фильмы" и удивила причиной разрыва

Известная украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская впервые рассказала о романе с одним из участников дуэта "ДиО.фильмы".

Оказалось, что в свое время знаменитость встречалась с Вадимом Олейником. Отношения пары начались случайно. Как рассказала Шаманская в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", она тогда начинала свою карьеру и брала у популярного певца комментарий. Молодая журналистка пришлась Олейнику по душе, и он пригласил ее на свидание. Так и завязалась романтическая история пары, которую они долго скрывали.

Вадим Олейник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

"Я брала у него интервью. Прихожу я к нему на съемку, мы снимаемся. У нас вообще не было никакого флирта, но после съемок он попросил у меня номер телефона. Сразу вечером он мне написал и пригласил на свидание. Я согласилась. Если бы меня спросили, с кем был лучший поцелуй, это был Вадим Олейник", — вспомнила блогерша.

Некоторое время пара встречалась. Они проводили вместе досуг, ходили в театры, различные рестораны, в кино, но их отношения прекратились. Хотя знаменитость и была влюблена в Вадима Олейника, и была готова с ним к интиму, но помешала косточка на ноге, которая называется халюс вальгус. Алина этого очень стеснялась и чувствовала себя неуверенной. Блогерша смогла с легкостью выдохнуть, когда наконец-то избавилась от косточки с помощью операции.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я хотела близости, я была готова, но я этого не делала, потому что у меня была косточка на ноге. Это у меня была косточка, которая называлась халюс вальгус. Я настолько стеснялась этой косточки, что я не зашла домой к парню, в которого была влюблена, с которым мы уже долгое время встречались, потому что мне было стыдно", — призналась блогерша.

Напомним, недавно Алина Шаманская рассказала о том, как сходила на консультацию к психологу Дмитрию Карпачеву. Знаменитость ошеломила, сколько заплатила за два часа сеанса.

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