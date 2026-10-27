Известная юмористка Лера Мандзюк разошлась с любимым после четырех лет вместе: что произошло

Лера Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

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Украинская стендап-комикесса Лера Мандзюк рассказала о разрыве с любимым после четырех лет отношений и призналась, как этот опыт изменил ее отношение к себе и собственным потребностям.

Звезда больше не находится в отношениях. Ее роман с бойфрендом длился четыре года. Решение разойтись пара приняла совместно. По словам юмористки, со временем чувства между ними утихли. В то же время этот этап жизни стал для нее возможностью переосмыслить личные приоритеты.

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«Начинаешь лучше понимать себя и ожидания от других, более четко видеть свои истинные потребности и пределы допустимого. Иногда люди проходят определенный отрезок жизни вместе, а затем их пути расходятся. И расставание здесь — это не поражение, а важный опыт. Я многое переосмыслила, но не хотела бы делать из личной жизни какие-то обобщения для всех», — поделилась Лера в интервью INSIDER.

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Лера Мандзюк / © скриншот с видео

Комикесса не стала драматизировать изменения в личной жизни и искать универсальную причину, по которой заканчиваются отношения. Она подчеркнула важность индивидуального опыта, который помогает лучше осознавать собственные желания, потребности и личные границы.

По словам Мандзюк, завершение романа не обязательно означает, что совместное время было бесполезным. Даже если люди больше не видят будущего вместе, пережитое может стать важной частью их личного становления.

Лера Мандзюк / © скриншот с видео

Напомним, недавно Лера Мандзюк выдала резкую позицию о детских травмах и причастности к ним родителей.

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