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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная юмористка Анастасия Оруджева восхитила фото с женихом и как с ним "убежала от всех"

Осенний уикенд вдвоем стал для звездной пары возможностью отвлечься от ежедневных дел и побыть наедине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анастасия Оруджева

Анастасия Оруджева / © instagram.com/orudjova_nastya

Украинская юморист и актриса Анастасия Оруджева поделилась редкими кадрами с женихом Русланом.

Так, возлюбленные вместе отправились в путешествие в Черниговскую область. Там они поселились в уютной загородной гостинице посреди леса, где «подзарядили эмоциональную батарею». Оруджева поделилась кадрами такого уикэнда в Instagram и рассказала о впечатлениях.

По словам звезды, она с возлюбленным много гуляла и наслаждалась осенними пейзажами. Анастасия показала их рыбалку и встречу с оленями. Много времени жених и невеста провели за разговорами и играми на территории загородного комплекса. Также вместе посетили баню и пробовали местные вкусности.

Анастасия Оруджева с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасия Оруджева с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Жених Анастасии Оруджевой / © instagram.com/orudjova_nastya

Жених Анастасии Оруджевой / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасия Оруджева с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасия Оруджева с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасия Оруджева с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасия Оруджева с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

«Убежали на два дня ото всех и всего. Говорили о прошлом. Говорили о будущем. Целовались. Обнимались. Вкусно ели. Видели оленей», — написала блогерша.

К слову, о романе Анастасии Оруджевой со сценаристом и комиком Русланом Зарбалиевым стало известно в конце 2024 года. Тогда звезда говорила, что это ее первые серьезные отношения, когда она съехалась с бойфрендом. В тот момент роман длился уже определенный период времени.

В начале этого года юмористка объявила о помолвке. Анастасия ранее также отмечала, что в их отношениях царит полная гармония. В частности, Руслан помог артистке побороть некоторые ее комплексы и уважает личные границы.

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