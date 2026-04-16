Известная юмористка прервала выступление Тины Кароль на YUNA и подколола ее за возраст: "Премия Юна, а ты нет"

Лера Мандзюк и Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль

Реклама

Известная украинская юмористка Лера Мандзюк подколола певицу Тину Кароль за возраст.

В среду, 15 апреля, в Киеве отгремела музыкальная премия YUNA-2026. На мероприятии впервые за 15 лет выступала Тина Кароль. Однако номер артистки запомнился не только песнями, но и забавным моментом. В частности, выступление исполнительницы прервала Лера Мандзюк. Она обратилась к Тине со всей непосредственностью, на которую способен только настоящий комик: "Тина, ты выступаешь на YUNA впервые за пятнадцать лет. И это очень нелогично. Почему? Да потому что сама уже не такая юная - премия Юна, а ты уже нет".

Тина Кароль не растерялась. Певица рассмеялась и остроумно отреагировала на шутку, сказав юмористке: "Малая, ты сама уже с пробегом!". Таким образом артистка подколола Мандзюк в ответ.

Реклама

К слову, выступление Тины Кароль было приурочено к двадцатилетию ее творчества и релизу нового альбома "Кохання. Сльози. Маніфест.". Со сцены Дворца "Украина" прозвучали пять суперхитов исполнительницы: "Вище хмар", "Ніченька", "Ніжно", "Життя продовжується" та "Вільна". Вместе они составили живой музыкальный манифест - от трогательной лирики до открытой декларации свободы.

"Двадцать лет - это не дата в биографии. Это люди, которые слушали, верили и оставались рядом даже тогда, когда это было непросто. YUNA для меня - особая награда. Это зеркало, в котором индустрия видит саму себя", - сказала артистка.

