Известная юмористка призналась, что влюблена, и раскрыла причину, по которой не развивает отношения с избранником

Настя Ткаченко

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Украинская актриса, стендап-комик и ведущая Настя Ткаченко, которая недавно рассказывала об алкоголизме и параличе лица, рассказала о мужчине, который ей нравится, и объяснила, почему, несмотря на чувства, они пока не могут быть вместе.

Личную жизнь артистки пока сложно назвать стабильной. Последний раз близкие отношения у неё были в феврале 2026 года. После этого Настя ни с кем не встречалась. Она пыталась ходить на свидания. Более того, юмористка даже зарегистрировалась в Tinder. Однако знакомства в приложении не привели к желаемому результату.

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«На улице ко мне не подходят, чтобы познакомиться. Максимум, что может случиться, — это где-то, когда я еду, и какая-то ситуативная история», — рассказала Ткаченко в интервью Okay Eva.

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Настя Ткаченко / © скриншот с видео

В конце концов, Настя поняла, что дело не обязательно в ней. Мужчины, с которыми она ходила на свидания, просто не соответствовали её представлениям о партнёре, а она, в свою очередь, могла не подходить им.

Впрочем, несмотря на неудачные знакомства, сейчас сердце юмористки всё же занято. Оказалось, что в её жизни есть мужчина, который действительно вызывает у неё большой интерес.

«Мне очень нравится один парень, но между нами ещё ничего не было. Сложатся ли у нас отношения? Это вопрос времени и возможностей, потому что это не так просто», — заинтриговала Настя.

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

Артистка не стала раскрывать, о ком именно идет речь. В то же время она дала понять, что препятствие между ними связано не с отсутствием взаимной симпатии. По её словам, сейчас существуют определённые обстоятельства и трудности, из-за которых они не могут начать отношения.

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Напомним, недавно юмористка Настя Ткаченко попала в ДТП и рассказала о своём самочувствии после него.

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