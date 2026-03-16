Известная юмористка шокировала поклонников признанием о своем здоровье: почему ей делали операцию
Анастасия Ткаченко сообщила в Сети об операции по уменьшению желудка.
Украинская юмористка Анастасия Ткаченко после заявления о госпитализации впервые раскрыла подробности.
Артистка призналась, что перенесла операцию по уменьшению желудка. К этому шагу она шла долго — много размышляла, все взвешивала и искала подходящую клинику и врача. Говорит, что также пыталась морально подготовить себя к важным изменениям.
«Неделю назад мне сделали бариатрическую операцию», — сообщила Анастасия.
Юмористка отметила, что этот шаг не имеет отношения к внешности. По ее словам, главной причиной стало здоровье и желание изменить собственную жизнь.
«Это решение — о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой. И о желании изменить свою жизнь», — пояснила она.
Сейчас Ткаченко восстанавливается после вмешательства. Она говорит, что пока имеет немного сил для активности, но впоследствии обещает подробно рассказать о своем опыте и первых изменениях после операции.
