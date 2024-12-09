Известная юмористка жестко раскритиковала Тину Кароль за "лживую скромность": "Постановочно и дешево"

Известная украинская юмористка Валерия Мандзюк жестко раскритиковала певицу Тину Кароль.

В частности, Мандзюк на своем YouTube-канале отметила, что обратила внимание на ролик артистки, где она в поезде "Укрзализныци" занимается йогой. Конечно, юмористка не может не отметить замечательную физическую форму исполнительницы. Хотя видео с Тиной Кароль у пользователей стало мемом и на него сняли много пародий, однако для Валерии это не было смешно. Юмористка отметила, что это выглядело "дешево и постановочно".

"Это смешное видео, но я нашла в нем кое-что, что очень даже не смешно. Первый вывод, который я сделала, что в ее возрасте иметь такую физическую форму, такую растяжку, это фантастически. Но было кое-что в этом видео, что меня озадачило. Момент, что она едет в поезде и делает эти все спортивные этюды, и это смешит всех нас, но если задуматься, это не смешно. Я отказываюсь жить в мире, где прима Тина Кароль ездит в поезде "Укрзализныци". Когда я вижу видео, где она занимается в поезде йогой, для меня это выглядит очень постановочно и дешево. И я будто бы хочу ее спасти от этого", - прокомментировала юмористка.

Тина Кароль в поезде занимается йогой

Валерия Мандзюк объяснила, что для нее Тина Кароль является примой с соответствующим статусом. Конечно, юмористка понимает, что сейчас в стране непростое время, где надо быть "скромным и с народом", однако, по мнению Мандзюк, это все не о певице. Юмористка вспомнила, как впервые встретилась с Тиной Кароль, и та была в сопровождении охранников, которые перекрывали движение, когда она шла. Более того, певица ездила с кортежем, где три авто сопровождали ее.

"Тина Кароль — прима. У тебя есть этот статус, ты его заслуживаешь, так пользуйся им. Будь примой. Я согласна с тем, что сейчас непростое время, надо быть скромнее, надо быть с народом, быть человечной, но это не значит, что Тина Кароль должна ехать в поезде. Я видела Тину Кароль вживую один раз! С ней были охранники, большие дяди, и когда Кароль шла по коридору, они перекрывали движение. Когда Тина Кароль ехала из "Октябрьского дворца", это был кортеж из трех авто, которые перекрывали движение", — отметила юмористка.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Валерия Мандзюк добавила, что против того, чтобы Тина Кароль демонстрировала "лживую дешевую скромность".

"Ну, пожалуйста, Тина Кароль, посмотрите это видео. Увольте кого-то в своей команде. Я протестую против того, что демонстрируется лживая дешевая скромность. Кто-то верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса? Я не верю", — подытожила Мандзюк.

Сама же Тина Кароль пока что не реагировала на упреки Валерии Мандзюк. Тем временем, недавно артистка показывалась со своим 16-летним сыном. Они вместе неожиданно примеряли военную форму.

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