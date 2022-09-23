Известная журналистка Божена Рынска отказывается от российского гражданства: "Не хочу быть соучастником"

Об этом Божеская Рынска написала в своем Instagram. Российская журналистка отметила, что ее решение аргументировано тем, что она "не хочет быть соучастником" и, кроме того, "с токсическим гражданством она поражена в правах в Европе".

Также Рынска поделилась подробностями, как именно пытается получить специальную справку, чтобы выйти из гражданства:

"Я заказала давно в кабинете на ФНО такую справку, но она пришла без печати, и в консульстве ее не приняли. Ок. Я заказала одну справку по почте, письмом в ФНО, а вторую лично в Госуслугах. Первая вообще не пришла. Вторую заказала 5 сентября. Готовность определили на 19-е", — рассказала журналистка.

Божеская Рынская / Фото: instagram.com/bozhenarynska

Впрочем, и 19-го Рынска не смогла получить необходимую справку, поскольку произошел какой-то сбой:

"С 5 сентября я жду эту поганую бумагу. И вот слова кончились, переходим к действиям. Это предупреждение госслужбе и МФЦ. В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением", — пригрозила Рынска.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Божена Рынска поддержала Украину и осудила действия России. Журналистка уехала из РФ в Израиль.

Божеская Рынская / Фото: instagram.com/bozhenarynska

Также, еще до начала войны, Рынска назвала россиян "стадом нищих", на котором введенные санкции никак не отразились. Журналистка отметила, что россиянам нечего терять, поскольку они и раньше "не особенно хорошо жили", поэтому "не надо и начинать". На митинги, говорила Рынска, россияне выйдут только тогда, когда начнут терять свои рабочие места и голодать.

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