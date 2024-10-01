Известная журналистка попала в ДТП и показала последствия: "Въехала большая фура"

Известная украинская ведущая и интервьюер Алина Доротюк попала в ДТП.

Инцидент произошел вечером, когда Алина ехала по делам. В автомобиль журналистки врезалась фура. К счастью, обошлось без жертв и знаменитость чувствует себя хорошо. Тем не менее, авто Доротюк сильно пострадало и сейчас находится в изуродованном состоянии. Поэтому она призналась, что больше всего в этой ситуации ее огорчила цена последующего ремонта транспорта.

Алина Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

"По дороге в кино я застряла в пробке. Когда вдруг слева в меня въехала большая фура. Самое обидное даже не то, что у виновника не оказалось страхового полиса и теперь меня ждет "десять кругов ада" для возмещения убытков через МТСБУ. А то, что у авто виновника ни одного повреждения. А у меня полмашины счесано, разорвано переднее колесо и зеркало слева. Чувствую себя хорошо. Я даже не испугалась, просто очень досадная ситуация. Это куча денег на машину. Я просто все измеряю в денежном эквиваленте", — рассказала интервьюер в Instagram.

Алина Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Алина Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

После досадного инцидента звезда добавила, что все же не очень отчаивается, ведь есть и положительные моменты в этой ситуации. В частности, общение с патрульной полицией.

"Приятности в этой ситуации также были. Это патрульная полиция. Конечно, ждать два часа — это не очень. Но коммуникацию оцениваю на 12/10", — добавила Алина.

Напомним, недавно Алина Доротюк рассказала о пластической операции. Блогерша уменьшила грудь и показала свое фото до и после.

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