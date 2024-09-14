Известная журналистка раскрыла, как блогер Волошин под прикрытием водителя микроавтобуса сбежал из Украины

Украинская интервьюер и блоерша Рамина Эсхакзай провела детальное расследование и раскрыла схему выезда блогера Александра Волошина за границу во время войны.

Так, на своем YouTube-канале Рамина собрала доказательства и опубликовала ранее вырезанные цитаты из интервью с Александром, которое записывала с ним в мае 2024 года, и рассказала, как блогер на самом деле пересек украинскую границу 31 июля. Как оказалось, Волошин с помощью компании перевозчика уехал как водитель микроавтобуса. А незадолго до того перестал декларировать свои доходы и продал большинство имущества. По словам интервьюерки, уже после бегства блогер вывез свои автомобили путем семейных схем.

"3 апреля Александр Волошин перестал декларировать свои доходы. В начале июня он вывез из Украины свой первый Мерседес и вернулся на попутке. 2 июля он продал свою квартиру на 43 кв. м за 2 млн грн. 4 июля появилась информация о том, что Волошин потерял все свои деньги. По его словам, он должен был поехать в Бердичев и все "разрулить". Он отправился после Бердичева, наверное, в Киев, а затем транзитом в Испанию. По информации из источников из правоохранительных органов, Александр Волошин уехал из Украины 31 июля 2024 года. Он следовал как водитель микроавтобуса от хозяйствующего субъекта, который имеет лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам. А 1 августа его мама увезла его второй Мерседес. 18 августа 2024 его бабушка и дедушка уехали из страны. Также до выезда за границу Волошин продал две свои квартиры по процедуре "переуступки", – рассекретила Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай об Александре Волошине

Рамина убеждает, что в неопубликованных фрагментах ее интервью с Александром он уже проговорился об Испании. Так, в мае этого года он рассказывал, что поедет туда делать проекты с влиятельными людьми для помощи ВСУ. Впрочем, журналистка объясняет, что на самом деле это было лишь прикрытием заранее спланированного бегства с Украины.

"Он уехал с помощью коррупции, не платил налоги, не декларировал полностью свои доходы. Выехал за границу из-за непонятной фирмы. Очевидно, выезд Александра Волошина за границу был спланированной акцией с вывозом автомобилей, с продажей квартир, даже во время интервью он несколько раз вспомнил об Испании. Мама вывезла его машину, сам он обставил все так, будто здесь ему угрожала опасность. Очень хорошо спланирован план побега, все так, чтобы найти оправдание своему позорному поступку", - добавила журналистка.

Сам Александр Волошин сейчас находится в Испании и даже раскрыл, чем будет там заниматься. По просьбе Рамины объяснить свой побег блогер отказался от каких-либо комментариев. Однако ранее своим подписчикам он рассказывал, что не вернется в Украину из-за постоянных угроз его жизни.

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