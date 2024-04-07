Известного 27-летнего американского актера нашли мертвым в лесу США – подробности

Американский актер, известный по роли в сериале "1923", Коул Бриггс Пленти был найден мертвым в лесу Канзаса, США.

Тело 27-летней звезды без признаков жизни было найдено 5 апреля, пишет BBC. Незадолго до инцидента Коул исчез с радаров и не "появился на встрече со своим агентом для телешоу, что было нехарактерно для него". В результате семья актера обратилась в местные правоохранительные органы.

Коул Брингс Пленти. Фото: Instagram Коула Брингса Пленти

В свою очередь, полиция установила, что последний раз актера видели неделю назад, когда он направлялся из одного штата в другой. К слову, Брингс Пленти покинул город именно после того, как в полицию позвонила по телефону неизвестная женщина, которая стала жертвой домашнего насилия. В ходе расследования его признали причастным к этому и, по свидетельствам полиции, звезду даже были готовы арестовать, ведь у них было "достаточно оснований" для этого.

"С помощью камер наблюдения в ходе расследования было установлено, что Брингс Пленти уехал из города сразу после инцидента с женщиной. Этот инцидент связан с обвинениями в домашнем насилии", - прокомментировала полиция.

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