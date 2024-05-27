Известного американского актера застрелили прямо на улице – подробности

Звезда сериалов "Главный госпиталь" и "Мир Дикого Запада" Джонни Вактор был застрелен ворами.

Инцидент произошел 25 мая в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Variety. Как сообщают правоохранительные органы, в субботу ночью была зафиксирована группа из трех неизвестных лиц, пытавшихся украсть запчасть с автомобиля актера. Так, Джонни выбежал разобраться в ситуации и воспрепятствовать. Впрочем, один из преступников в этот момент выстрелил в звезду. 37-летний Вактор был госпитализирован. К сожалению, от серьезной травмы он скончался в больнице. Расследование дела продолжается.

Джонни Вактор / Фото: Associated Press

Печальное известие уже подтвердил агент актера Дэвид Шауль.

"Джонни Вектор был невероятным человеком. Это не просто талантливый актер, преданный своему делу, но и настоящий образец для тех, кто его знал. Он отличался своей настойчивостью и никогда не падал духом. Во время взлетов и падений в сложной профессии он всегда держал планку и продолжал совершенствоваться. Наше время с Джонни было привилегией, которую мы бы пожелали каждому. Он буквально отдал бы свою последнюю рубашку. После более чем десяти лет вместе он навсегда оставит грусть в наших сердцах", – отметил Шауль.

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