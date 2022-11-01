Известного американского рэпера Takeoff застрелили в Хьюстоне

Известного американского рэпера Takeoff, бывшего участника Migos, застрелили ночью в Хьюстоне.

Инцидент произошел в одном из боулинг-клубов, где артист играл с другим рэпером Quavo в кости. Сообщается, что произошла ссора. Неизвестный открыл огонь и выстрелил в Takeoff. 28-летний рэпер погиб на месте, пишет TMZ.

Очевидцы успели сделать соответствующие снимки. На одном из фото рэпер идет в клуб, а на другом музыканта уже убили.

Также полиция сообщила, что кроме артиста еще два человека получили ранения. Их на частных автомобилях отвезли в больницу.

Отметим, Takeoff – известный американский рэпер, который начал заниматься музыкой с 2008 года. Артист был участником хип-хоп-трио Migos. С 2018 года Takeoff занимался сольной карьерой.

Takeoff / Фото: Associated Press

Напомним, в США и раньше случались такие инциденты, когда во время стрельбы убивали рэперов. В начале февраля американского музыканта Таджая Добсона, более известного как TDott Woo, застрелили на пороге его собственного дома в Нью-Йорке.

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