Известного американского рэпера жестоко избили в ванной спортзала — видео

Скандально известного американского рэпера Tekashi 6ix9ine жестоко избили в ванной спортзала в Южной Флориде.

В Сети появилось видео, на котором видно, как двое парней повалили 26-летнего исполнителя на плитку и бьют ногами. Артист в этот момент оказался без охраны. Как передает издание TMZ, сотрудники спортзала услышали шум и сообщили менеджеру. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Tekashi 6ix9ine со значительными травмами на скорой госпитализировали. Факт избиения рэпера подтвердил его адвокат Лэнс Лазарро. Он отметил, что музыкант получил многочисленные травмы лица и ушибы.

Отметим, что в 2019 году Tekashi 6ix9ine был приговорен к двум годам заключения за участие в преступной банде. Окружной суд Нью-Йорка обвинил артиста в преступлениях, совершенных в составе банды Nine Trey Gangsta Bloods. Репера осудили по девяти обвинениям, включая рэкет, торговлю наркотиками и преступления с применением огнестрельного оружия. Но Tekashi 6ix9ine получил сокращенный срок заключения после сотрудничества с федеральными властями для заключения его соратников.

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