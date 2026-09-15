Известного блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на более, чем 5 млн грн: что произошло

Богдан Шелудяк / © instagram.com/bushe8

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Известного блогера, ведущего и актера Богдана «Буше» Шелудяка оштрафовали на более, чем пять миллионов гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает PlayCity — государственное агентство, регулирующее в Украине сферу азартных игр и лотерей. В частности, Богдан Шелудяк получил штраф в размере 5,2 миллиона гривен. Как отмечается, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за незаконного продвижения азартных игр.

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В сообщении говорится, что блогер на своей странице в Instagram осуществлял рекламу, что нарушала законодательство, в частности закон «О рекламе».

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Богдан Шелудяк

«Правила продвижения азартных игр четко определены ЗУ „О рекламе“ и обязательны для всех», — говорится в сообщении.

Сам Богдан Шелудяк пока воздерживается от публичных высказываний на эту тему и не комментирует получение немалого штрафа.

Напомним, недавно в Сети разгорелся еще один громкий скандал. Звезды в соцсетях рекламировали инъекции для похудения, которые незаконно производили и сбывали на территории Украины. Актриса Ксения Мишина не удержалась и резко разнесла этот препарат, а также тех, кто его продвигал.

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