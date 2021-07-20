Известного китайского рэпера и актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Крис Ву прокомментировал обвинения.

Известного китайского рэпера, актера и модель Криса Ву обвинили в сексуальном насилии.

Как пишет The Hollywood Reporter, в изнасиловании звезду обвинила 19-летняя фанатка Ду Мейчжу. По словам девушки, два года назад, когда она еще была несовершеннолетняя, артист якобы заманил ее в свой дом обещанием пройти прослушивание, но продолжил угощать ее алкоголем и изнасиловал после того, как она потеряла сознание.

Ду дала интервью китайскому сайту NetEase, отметив, что она знала по крайней мере еще восемь других женщин, две из которых несовершеннолетние, которые утверждают, что имели подобный опыт с Ву.

Из-за секс-скандала с артистом разорвали рекламное сотрудничество почти все китайские и некоторые западные бренды, в частности, Louis Vuitton, Bulgari и Porsche.

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Со своей стороны, Крис на Weibo публично отверг обвинения и сказал, что подает иск о клевете. Он подтвердил, что однажды встречался с Ду на вечеринке, но опроверг другие подробности ее рассказы

"Я не ответил раньше, потому что не хотел вмешиваться в судебное разбирательство... Но я больше не могу этого выносить. Если я и сделал что-то из того, что она утверждает, я сажусь за решетку", — заявил звезда.

Заметим, Ву получил известность в Азии как участник популярного к-поп бойз-бэнда Exo, но вернулся в Китай в 2014 году, чтобы заняться сольной карьерой модели, певца и актера. Он стал одним из самых прибыльных звезд Китая. Кроме того, в 25 лет, он стал самым молодым знаменитостью, восковая фигура которой появилась в музее мадам Тюссо в Шанхае.

Напомним, не так давно звезду "Кадетов" Головина обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление в полицию подала актриса Дарья Митичашвили.

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