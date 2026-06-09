Известного певца Патрика Брюэля сразу 13 женщин обвинили в изнасиловании: его взяли под стражу

Патрик Брюэль / © Associated Press

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Известного французского певца и актера Патрика Брюэля сразу 13 женщин обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии.

Об этом сообщает издание Franceinfo со ссылкой на информацию, полученную от прокуратуры. В Париже сейчас идет расследование по делу Патрика Брюэля. Отмечается, что по меньшей мере 13 женщин обвинили исполнителя в преступлениях сексуального характера, в частности, насилии, домогательствах и изнасиловании. Инциденты якобы произошли в период с 1997-го по 2012 год.

Обвинения против певца выдвинула и французская ведущая Флави Фламан. Она заявила, что в 1991 году, когда ей было всего 16, Брюэль подмешал ей наркотические вещества, после чего изнасиловал.

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Патрик Брюэль / © Associated Press

Исполнитель уже отреагировал на скандальные обвинения против него. Через своих адвокатов артист опроверг причастность к преступлениям. Также представители певца уверяют, что тот готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Известно, что Патрика Брюэля взяли под стражу в понедельник, 8 июня, утром, где он будет находиться в течение следующих 48 часов. После этого исполнителя или освободят, или доставят в суд. Также известно, что его уже допросили по делу.

Напомним, недавно американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах. За расследование дела взялась полиция Австралии, поскольку инцидент якобы произошел в Мельбурне.

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