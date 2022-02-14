Известного российского актера госпитализировали в психушку — СМИ

У актера диагностировали биполярное расстройство.

Известный российский актер Валерий Николаев оказался в центре скандала.

К слову, недавно артиста задержали правоохранители за то, что он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

В камере у Николаева произошел конфликт с другим задержанным, 27-летним гражданином Таджикистана. Позже артист рассказал, что мужчина облил его кипятком.

Валерий Николаев / www.kino-teatr.ru

"Задержанный актер Валерий Николаев написал на обидчика заявление. Однако позже артист стал неадекватно вести себя и пугать своим поведением других задержанных. Врачи, прибывшие на помощь актеру, решили вызвать на место бригаду психиатрической помощи. Санитары, которые приехали на вызов, решили госпитализировать актера ", — сообщил источник в правоохранительных органах изданию kp.ru.

В настоящее время актер находится в одной из психбольниц Москвы. Также сообщается, что врачи диагностировали у него биполярное расстройство.

К слову, жена Николаева, Эльмира, все отрицает.

"Откуда это, скажите, пожалуйста? Откуда это все вдруг? Что за бред? Ну хватит уже... Ну, правда", — сообщила жена, пишет starhit.ru.

Читайте также: