Известного российского актера нашли мертвым и обнаженным на собственной кухне

Алексею Гериловичу было 48 лет.
Звезду сериалов "Глухарь" и "Универ" Алексея Гериловича нашли мертвым в Москве.
Обнаженное тело российского актера было обнаружено в его квартире в Москве. Герилович несколько дней не выходил на связь, после чего близкие забили тревогу. Тело артиста нашел его друг, открывший квартиру своими ключами.
Мужчина увидел Гериловича на кухне, а под ним был пакет с лекарством. В настоящее время причину смерти устанавливает экспертиза. По предварительным данным, уголовных следов на теле Гериловича правоохранители не обнаружили.
Алексею Гериловичу было 48 лет.
Отметим, что многие помнят актера по ролям в сериалах "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг", "Адвокат".
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