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Известного российского актера нашли мертвым и обнаженным на собственной кухне

Известного российского актера нашли мертвым и обнаженным на собственной кухне

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Известного российского актера нашли мертвым и обнаженным на собственной кухне

Алексей Герилович

Алексею Гериловичу было 48 лет.

Звезду сериалов "Глухарь" и "Универ" Алексея Гериловича нашли мертвым в Москве.

Обнаженное тело российского актера было обнаружено в его квартире в Москве. Герилович несколько дней не выходил на связь, после чего близкие забили тревогу. Тело артиста нашел его друг, открывший квартиру своими ключами.

Алексей Герилович / ©
Алексей Герилович

Мужчина увидел Гериловича на кухне, а под ним был пакет с лекарством. В настоящее время причину смерти устанавливает экспертиза. По предварительным данным, уголовных следов на теле Гериловича правоохранители не обнаружили.

Алексею Гериловичу было 48 лет.

Алексей Герилович / ©
Алексей Герилович

Отметим, что многие помнят актера по ролям в сериалах "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг", "Адвокат".

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