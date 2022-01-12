Известного российского актера нашли мертвым и обнаженным на собственной кухне

Алексею Гериловичу было 48 лет.

Звезду сериалов "Глухарь" и "Универ" Алексея Гериловича нашли мертвым в Москве.

Обнаженное тело российского актера было обнаружено в его квартире в Москве. Герилович несколько дней не выходил на связь, после чего близкие забили тревогу. Тело артиста нашел его друг, открывший квартиру своими ключами.

Алексей Герилович

Мужчина увидел Гериловича на кухне, а под ним был пакет с лекарством. В настоящее время причину смерти устанавливает экспертиза. По предварительным данным, уголовных следов на теле Гериловича правоохранители не обнаружили.

Алексею Гериловичу было 48 лет.

Алексей Герилович

Отметим, что многие помнят актера по ролям в сериалах "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг", "Адвокат".

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