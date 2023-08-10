Известного российского актера не пустили в Грузию из-за поддержки Путина

Известного российского актера-путиниста, звезду сериала "Универ" Виталия Гогунского не пустили в Грузию.

Как сообщает ряд РосСМП, Гогунский прилетел в страну, чтобы принять участие в одном из телевизионных проектов. Однако артиста не выпустили из аэропорта и отвели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Информацию о том, что Гогунского развернули из Грузии обратно в россию, подтвердил и директор артиста Табриз Шахиди.

В Сети появились кадры с грустным Гогунским, который обратным рейсом из Тбилиси летит в Москву.

Виталий Гогунский в аэропорту Тбилиси

Директор актера добавил, что такое решение власти Грузии приняли по политическим причинам. Как известно, с началом полномасштабной войны Виталий Гогунский, кстати, родом из Кременчуга, поддержал кровавую политику путина и геноцид украинцев. На одном из российских шоу Гогунский заявлял, что людям на Майдане Незалежности давали наркотики. Не гнушался артист-путинист и поездками на оккупированные украинские территории, где в 2022 году прямо на фронте развлекал российских захватчиков.

Виталий Гогунский в 2022 году развлекал окупантов на востоке нашей страны

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна российская актриса Наталья Антонова отличилась решением отправить своих сыновей воевать против Украины.

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