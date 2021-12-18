Известного российского комика госпитализировали в больницу с серьезным поражением легких

Известного российского комика госпитализировали в больницу с серьезным поражением легких

Звезда болеет коронавирусом.

Известного российского комика и телеведущего Тимура Батрудинова госпитализировали в больницу.

К слову, звезда еще в начале декабря заразилась коронавирусом. Сначала он пытался вылечиться дома. Тимур жаловался только на кашель и слабость. Впрочем, состояние артиста ухудшилось.

Комика госпитализировали в больницу. Там ему была сделана компьютерная томография. После обследования оказалось, что у Тимура 25-50% поражения легких, пишет Telegram-канал Mash.

Тимур Батрудинов / instagram.com/timurbatrutdinov

В настоящее время Батрудинов находится под наблюдением врачей. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

К слову, звезда не выходит на связь со своими поклонниками с конца ноября.

Напомним, Тимур Батрудинов – известный российский комик. Звезда с 2005 года участвует в телепроекте Comedy Club, где выступает в дуэте с Гариком Харламовым.

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