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Известного российского оперного певца родом из Украины наказали за поддержку войны

Известного российского оперного певца родом из Украины наказали за поддержку войны

Василий Герелло

Исполнителя приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Известного российского оперного певца Василия Герелло, который родом с Черновицкой области, наказали за поддержку войны в Украине.

Как сообщается на сайте Винницкого городского суда, исполнителя признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 110 и ст. 436 УК Украины. В частности, речь идет об умышленных действиях Герелло, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушении порядка, установленного Конституцией. Суд рассмотрел дело и признал певца виновным. Артиста заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, которое должно перейти в пользу государства.

"Судом установлено, что обвиняемый ― российский деятель в сфере музыкального искусства, имея влияние на общественное мнение, побуждал к изменениям границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", — говорится в сообщении.

Василий Герелло / ©
Василий Герелло

Также отмечается, что Василий Герелло знал о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, но на заседании не явился. Пока что приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, недавно актер-путинист Владимир Машков поплатился за поддержку войны. Ярого поклонника путина заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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