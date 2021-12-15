Известного российского певца госпитализировали в психбольницу

За неделю артист попал в учреждение уже второй раз.

У известного российского певца и продюсера Григория Лепса сейчас не лучшие времена.

Неделю назад стало известно, что супруга Лепса Анна Шапликова после 20 лет брака подала на развод. А сегодня Telegram-канал Mash сообщает, что исполнитель был госпитализирован в психбольницу. Причем, утверждает издание, за неделю это уже второй раз, когда артист попал в учреждение.

Поговаривают, что впервые в больницу Лепс загремел в очень пьяном состоянии. На предложение врачей остаться на стационаре, певец начал вести себя буйно и неадекватно. Потребовалась помощь психбригады. Артиста хотели направить в реанимацию.

Григорий Лепс / instagram.com/gvleps

Врач выписал Лепсу сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике, однако он отказался.

Уже через день артист снова попал в больницу и снова очень пьяным. Его доставила охрана. Минувшую ночь исполнитель провел в больнице. Однако к утру оттуда сбежал. Кроме психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз.

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